Helene Fischer singt erstmals auf Englisch

Deutschlands erfolgreichste Sängerin, die Mallorca-Freundin Helene Fischer, versüßt ihren Fans eine selbst verordnete Ruhepause mit einer Überraschung. Wie die aktuelle Ausgabe der People-Zeitschrift Bunte berichtet, hat die Künstlerin den Titelsong des neuen Films “Traumfabrik” gesungen, und dies sogar ungewohnterweise auf Englisch.

In dem Film geht es um eine Liebesgeschichte während der Zeit des Mauerbaus. Mit dabei sind Schauspieler wie Heiner Lauterbach und Nikolai Kinski.

Zuletzt hatte Helene Fischer mit einem Mini-Auftritt bei der Privatparty eines Bauunternehmers in Hannover in Anwesenheit von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder für Aufsehen gesorgt. Zeitweise lebte Fischer in einem Anwesen in Port d'Andratx im Südwesten von Mallorca.