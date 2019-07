Familie, Freunde und Fans trauern um Costa Cordalis

Fans und Freunde auf Mallorca, in Deutschland und auf der ganzen Welt haben sich nach dem Tod von Schlager-Legende Costa Cordalis bestürzt gezeigt. Am Mittwochabend war bekannt geworden, dass der Sänger ("Anita") am Dienstagnachmittag im Alter von 75 Jahren auf der Insel gestorben war.

Musik-Kollege und Ballermann-Legende Jürgen Drews postete ein Foto gemeinsam mit Costa Cordalis bei Instagram. Dazu schreibt er: "Das macht mich wirklich sehr traurig. Wir sind fast im gleichen Alter. Costa war immer ein absolut liebenswerter, netter und höflicher Mensch."

Comedy-Star Matze Knop postete ebenfalls ein gemeinsames Bild mit dem "Kult-Griechen" und kommentiert es mit den Worten: "Ruhe in Frieden, lieber Costa. Danke für Deine unglaublich sympathische, herzliche Art. Genau das hinterlässt Fußspuren in den Herzen der Menschen." Ballermann-Star Peter Wackel verabschiedete sich schlicht mit den Worten: "Mach's gut, Costa!"

In einem Kommentar für die Bild-Zeitung schreibt Journalist Mark Pittelkau: "Auf Kreta verbrachten wir in einer urigen Kneipe einen unvergesslichen Abend. Der Ouzo floss in Strömen, gemeinsam mit Costas griechischen Freunden tanzten wir Sirtaki bis in den Morgen." Iris Klein, die Mutter von Cordalis' Schwiegertochter Daniela Katzenberger, veröffentlichte in den sozialen Netzwerken das Bild einer Kerze mit dem Text: „Ruhe in Frieden, lieber Costa, Du warst ein Engel auf Erden … Wir sehen uns wieder."

Sein Sohn Lucas Cordalis sagte dem "Kölner Express": "Wir sind alle tieftraurig über den Verlust. Mein Vater war ein wunderbarer Mensch, der sich immer für andere eingesetzt hat. Er wollte die Menschen glücklich machen. Und das ist ihm auch gelungen. Er wird uns allen sehr fehlen."

Die ebenfalls aus Griechenland stammende Schlager-Ikone Vicky Leandros schreibt zum Tode ihres Kollegen: "Costa war ein liebenswerter Schatz und ist leider viel zu früh von uns gegangen. Jetzt sind meine Gedanken bei seiner Familie. Costa, wir werden Dich und Deine Musik vermissen!"

Die Bild-Zeitung zitiert Sänger Bernhard Brink mit den Worten: „Als ich in die Hitparade kam, war Costa schon da, der große Grieche. Wir hatten viele Auftritte zusammen. Wir kannten uns über 40 Jahre. Wir haben uns letztes Jahr das letzte Mal gesehen, da habe ich schon gemerkt, dass es ihm nicht gut geht. Vor 14 Tagen hat er mir noch eine liebe SMS geschrieben.“

Auswanderin Danni Büchner, die Witwe von "Malle-Jens", sagt: „Ich wünsche Costas Familie viel Kraft für die Zeit, die jetzt kommt." Anlässlich des Gedenk-Konzerts für ihren verstorbenen Mann hatte Cordalis noch einen seiner letzten Auftritte gehabt. Seit Anfang dieses Jahres jedoch plagten den Sänger, der seit Jahren an Rückenproblemen litt, schwere gesundheitliche Probleme. Mehrfach musste er in eine Klinik in Palma gebracht werden, weil er Schwächeanfälle hatte.

Schon früher hatte er gesundheitliche Probleme. Eine Bandscheiben-OP etwa, 2013 brach er dann bei einem Auftritt in Chemnitz geschwächt auf der Bühne zusammen. Vor zwei Jahren stürzte er im Badezimmer seines Hauses auf Mallorca. „Er hat sich den Knöchel zweimal gebrochen, musste sofort operiert werden“, sagte sein Sohn damals der Internetplattform „t-online.de“. Aber er kämpfte sich ins Leben und ins Showgeschäft zurück.

Im Jahr 2014 gewährte der Sänger zu seinem 70. Geburtstag einen Einblick in sein Privatleben: Damals publizierte er seine Autobiographie "Der Himmel muss warten".

Cordalis zog mit 16 Jahren von Griechenland nach Frankfurt am Main. Dort studierte er zunächst, bevor er 1965 mit „Du hast ja Tränen in den Augen“ seinen ersten Hit landete. Seinen größten Erfolg hatte Cordalis 1976 mit dem Song „Anita“.

In der ersten Staffel der RTL-Kultserie "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" war Costa Cordalis im Jahr 2004 Dschungelkönig geworden. Der Star war fast 50 Jahre mit seiner Frau Ingrid verheiratet und hat drei Kinder. (red)