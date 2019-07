Cordalis' Tochter "Kiki" äußert sich über Todesursache

Unter dem Titel "Sons d'Estiu" - Sommerklänge - finden in den beiden Orten an den Samstagabenden im Juli vier klassische Konzerte zum Sonnenuntergang statt. SA/6. Juli: Ensemble Lumière (Flöte, Klarinette, Geige).Kirche in Galilea SA/13. Juli: Pere Pou (Tenor), Martin Schmalz (Klavier), Joan Carles Palos (Erzähler).Kirche in Puigpunyent SA/20. Juli: Vents d'estiu (Blassextet) mit Eric Hoeprich und Rafel Caldentey