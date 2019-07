Playa-Sänger Wendler schüttet in RTL-Format sein Herz aus

Der auch an der Playa de Palma auf Mallorca tätige 47-jährige Sänger Michael Wendler hat in der RTL-Reality-Sendung "Das Sommerhaus der Stars" Einblicke in sein Privatleben mit einer erst 18-Jährigen gegeben. „Ich glaube, wir sind der Beweis dafür oder wollen es sein, dass auch verrückte Beziehungen tatsächlich ein Leben lang halten können“, äußerte der Partybolzen in der am Dienstagabend ausgestrahlten ersten Folge der Staffel.

„Sie hat etwas ganz Besonderes an sich, was mich wirklich anzieht und was mich verrückt macht und das ist ihr Wesen", so der Künstler. "Das hat einfach Peng gemacht. Ich kann ihr nicht widerstehen, sie vervollständigt mich.“

Neben seiner ungewöhnlichen Beziehung war Wendler in diesem Jahr bislang durch die Tatsache aufgefallen, an der Kathedrale von Palma bestohlen worden zu sein.