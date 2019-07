TV-Tipp: 345 Minuten Spanien am Stück

Fünf Stunden und 45 Minuten am Stück – 3sat bietet am Donnerstag, 25. Juli, eine geballte Ladung Spanien. Reportagen und Dokumentationen aus den verschiedenen Regionen des Landes. Natürlich ist auch Mallorca vertreten.

Los geht’s um 13.15 Uhr mit „Spaniens schönste Urlaubsziele”. Die Filmemacher haben sich auf den Weg von San Sebastián nach Santander gemacht und unter anderem auch der baskischen Metropole Bilbao einen Besuch abgestattet.

Ab 13.45 Uhr läuft dann „Barcelona – Metropole am Meer” mit Andrea Grießmann. Für die Moderatorin war es etwas Besonderes, durch die verschiedenen Viertel der katalanischen Hauptstadt zu schlendern. Denn sie hat einen Teil ihrer Jugend dort verbracht.

Um 15.15 Uhr folgt „Die Balearischen Inseln: Mallorca und Menorca”. Im Fokus der Filmemacher standen auf Mallorca zum Beispiel Volkstanztradition, der Mönchsgeier im Tramuntana-Gebirge und Extremsport, auf Menorca Altertumsforscher und Pferde.

„Spaniens schönste Inseln” beginnt um 16 Uhr. Der Film stellt die drei Kanarischen Inseln Lanzarote, Gran Canaria und La Palma vor und erklärt, warum diese zu so beliebten Ferienzielen geworden sind.

In „Wanderlust! Andalusien” begleitet die Kamera ab 16.45 Uhr den britischen Profi-Traveller Bradley Mayhew. Ein Fernwanderweg verbindet die „Weißen Dörfer”, denen einst die Mauren, die muslimischen Eroberer aus dem nahen Afrika, ihr Gesicht gaben. Die Wanderung beginnt in Tarifa, der südlichsten Stadt des europäischen Festlandes. 200 Kilometer geht es durch Korkeichenwälder und Karstgebirge bis nach Ronda.

Auch die letzten 90 Minuten des Spanien-Schwerpunkts von 3sat entstanden im Süden des Landes. Um 17.30 Uhr startet die zweiteilige Dokumentation „Andalusien – Wo Spaniens Seele wohnt”. Es handelt sich um eine Reise mit dem Hotelzug „Al-Andalus”. Dieser Zug bringt seine Gäste in sieben Tagen zu den Höhepunkten einer klassischen Andalusien-Rundfahrt. Im ersten Teil der Dokumentation geht es von Sevilla bis nach Ronda (via Jerez und Cádiz), im zweiten (ab 18.15 Uhr) von Ronda bis nach Córdoba. Auf dem Weg macht der Zuschauer Station in Granada und erfährt natürlich viel über die weltberühmte Alhambra.