Tochter des US-Präsidenten auf Mallorca eingetroffen

Tiffany Trump, Tochter von US-Präsident Donald Trump, ist am Dienstagabend auf Mallorca eingetroffen, wo sie eine Woche Urlaub verbringen wird. Begrüßt wurde die jüngere Tochter des amerikanischen Staatsoberhaupts von ihrer Mutter, Donald Trumps Ex-Frau Marla Maples, am Flughafen von Palma. Dort war Tiffany Trump an Bord eines Privatflugzeugs gelandet.

Für die Präsidententocher ist es der erste Aufenthalt auf Mallorca. Ihre Mutter ist hingegen häufiger auf der Insel anzutreffen, wo die Geschäftsfrau und Schauspielerin eine enge Freundin besucht. Im vergangenen Oktober feierte Maples zudem ihren Geburtstag im Hotel Valldemossa.

Mit Tiffany Trump begab sich Marla Maples in ein Restaurant im Inselwesten, wo Mutter und Tochter auf der Freiluftterrasse zunächst den Sonnenuntergang genossen und dann bei Kerzenlicht speisten. Beruflich ist Tiffany Trump unter anderem als Model tätig.

In den kommenden Tagen wollen Mutter und Tochter die schönen Seiten der Insel erkunden und auch ein wenig shoppen gehen, berichtete die spanische MM-Schwesterzeitung Ultima Hora. (as)