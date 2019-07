Altkönigin Sofía taucht im Rivoli-Kino in Palma auf

Der Sommerurlaub der spanischen Königsfamilie auf Mallorca kommt langsam in die Gänge: Während am Mittwoch die Ankunft von Felipe VI. erwartet wurde, sind andere Bourbonen auf der Insel bereits sehr umtriebig. Altkönigin Sofía wurde am Dienstagabend beim Besuch des berühmten Rivoli-Kinos abgelichtet.

Sie schaute sich dort zusammen mit den Enkeltöchtern Irene und Victoria Federica den Film "König der Löwen" an. Die leger in einer weißen Hose erschienene 81-jährige Blaublüterin zeigte sich plauderwillig und sagte den anwesenden Journalisten, dass ihr der Film sehr gefallen habe.

In der vergangenen Woche war Sofía unerwartet in der Akademie von Tennisstar Rafael Nadal in Manacor aufgetaucht. An ihrer Seite befand sich, was zuletzt selten vorgekommen war, ihr Gatte, Altkönig Juan Carlos. Der hatte im Frühling angekündigt, sich eigentlich völlig aus dem öffentlichen Leben zurückziehen zu wollen.

Unterdessen feierte Juan Carlos' Schwester Pilar de Borbón in ihrem Anwesen in Calvià am Dienstag auf Mallorca ihren 83. Geburtstag. Die Adelige hält sich seit mehr als 40 Jahren immer im Sommer auf Mallorca auf.