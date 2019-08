Trump-Tochter macht Spritztour zur Caló des Moro

Tiffany Trump, die auf Mallorca weilende Tochter des US-Präsidenten, bewegt sich auf der Insel auf großem Fuß. Am Donnerstag fuhr die 25-Jährige von ihrem edlen Hotel Cap Rocat in Cala Blava nebst ihrer Mutter Marla Maples und etlichen spanischen und amerikanischen Sicherheitsbeamten in einem auffallenden Auto-Tross zur Caló des Maró bei Santanyí.

Laut der MM-Schwesterzeitung Ultima Hora nahmen die wie üblich zahlreichen Badegäste an der Traumbucht kaum Notiz von der prominenten Besucherin. Während Tiffany Trump nicht ins Meer stieg, vergnügte sich Mutter Marla in den Wellen. An Marlas Seite wurde permanent eine spezielle Freundin gesichtet. Sie heißt Cat Faith und ist Schamanin. Die Heilerin ist unter anderem auf holistische Ernährung spezialisiert.

Nach etwa einer Stunde Aufenthalt fuhr Tiffany Trump nebst ihrem Tross nach Palma. Im Viertel Santa Catalina bewegte sich die Präsidenten-Tochter durch die zuvor von der Polizei abgesperrte Sant-Magi-Straße.