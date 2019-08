Das ist der Flitzer, der die Stierkampfarena stürmte

Peter Janssen ist der Mann, der am Freitag als Flitzer die Stierkampf-Arena in Palma de Mallorca gestürmt hat. Es war nach dem ersten Kampf des Toreros Morante de la Puebla, als der Niederländer mit nacktem Oberkörper, auf dem "Corrida never again" ("Nie wieder Stierkampf") stand, durch das Rund rannte.

Janssen, Gründer der Tierschutzorganisation "Vegan Strike", kam eigens für die Aktion nach Mallorca, eigentlich lebt er in den Niederlanden. Gegenüber "Ultima Hora" berichtete Janssen nun, wie aggressiv das Personal der Arena gegen ihn vorgegangen sei. Er habe sogar einen Schlag ins Gesicht bekommen und aus diesem Grund Anzeige wegen Körperverletzung bei der Polizei erstattet.

"Wir kämpfen gegen das Töten von Tieren zur Belustigung von Menschen", so Janssen. "Ich habe eine solche Aktion schon einmal gemacht, ebenfalls in Palma, es war 2015. Kurioserweise wurde ich damals von dem selben Mann geschlagen wie jetzt am Freitag."

Trotz der Aggressionen und der Pfiffe aus dem Publikum will Janssen mit seinen Aktionen nicht aufhören. "Ich werde weiter für eine bessere Welt kämpfen." Er selbst wird ebenfalls mit einer Strafe rechnen müssen. Ihm droht wegen seiner Aktion ein Bußgeld wegen Verstoßes gegen die Sicherheitsregeln der Arena. (cze)