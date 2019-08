Sex-Geraune um Willi Herren im "Sommerhaus der Stars"

Der an der Playa de Palma auf Mallorca wirkende Partysänger Willi Herren wird verdächtigt, sich im derzeit laufenden RTL-Trashformat "Sommerhaus der Stars" dem Beischlaf mit seiner Ehefrau Jasmin an ungewöhnlicher Stelle hingegeben zu haben. Dies meldeten zahlreiche Boulevardmedien in Deutschland.

Herrens Ballermann-Kollegen Michael Wendler stieß dieser angebliche Vorgang übel auf. In einem "Instagram"-Livestream machte der mit einer 18-Jährigen namens Laura liierte Sänger seinem Unmut jetzt Luft und stellte klar: "Wir hätten niemals Sex im Sommerhaus gehabt." Umso geschockter sei er, dass sich Willi Herren und seine Gattin auf "dieser ekelhaften Schmuddel-Toilette" vergnügt hätten. "Und wenn man bedenkt, wie Willi über uns hergezogen hat, nur weil wir ein bisschen offen über Erotik gesprochen haben und er sich davon ja ganz klar distanzierte und jetzt auf einmal Sex im Sommerhaus hatte und darüber spricht - da verstehe ich die Welt nicht mehr."

Das sogenannte "Sommerhaus der Stars" startete am 23. Juli zur vierten Staffel.