Jon Bon Jovi ist bereit, Mallorca zu rocken

Es fehlt nur noch eine Woche, dann wird der große Glamour-Rocker Jon Bon Jovi ("Bed Of Roses") auf einem Kreuzfahrtschiff Mallorca erreichen und aus vollem Halse singen. Die besondere Tour namens "Runaway to Paradise" startet am 26. August in Barcelona, am Mittwoch, 28. August, steigt auf der "Norwegian Pearl" ein Konzert, wie es der Hafen von Palma wohl noch nicht gesehen hat.

Jon Bon Jovi selbst äußerte sich begeistert über das ungewöhnliche musikalische Unterfangen: Es mache ihn glücklich, seine Fans zu unterhalten.

Auf dem Sonnendeck des Oceanliners will Bon Jovi elf seiner größten Hits darbieten. Andere Künstler werden das schmissige Programm komplettieren.