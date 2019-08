TV-Tipp: Die ruhigen Seiten von Mallorca und Menorca

Bei der Kunstnacht in Felanitx werden mehr als 100 Künstler in über 40 Ausstellungsräumen ihre Werke präsentieren, vornehmlich im Zentrum rund um den Carrer Major. Darüber hinaus wird es auf verschiedenen Plätzen und in Lokalen Live-Musik geben. "Lass dich überraschen”, ist das Motto der Nitx de l’Art 2019. An der 14. Ausgabe dieser Veranstaltung werden 150 Künstler