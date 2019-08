Im TV: Das karge Land der Extremadura

Die Macher der Dokureihe „Wie das Land, so der Mensch” haben sich in die spanische Extremadura begeben, Arte zeigt die Folge am Montag, 26. August, um 17.10 Uhr.

In der Extremadura im Südwesten Spaniens sind Regenfälle selten und Bäume rar. Dennoch ist gerade hier aus dem Zusammenspiel von Mensch und Natur eine außergewöhnliche Artenvielfalt entstanden – weil der Mensch viel Einfallsreichtum bewiesen hat, um dem kargen Land etwas abringen zu können.