Peter Maffays Freundin lässt tief in ihre Seele blicken

Im Künstlerdorf Cas Concos bei Santanyí gibt es unter dem Namen „Can Omxai” eine Olivenölmanufaktur mit Anbau in traditioneller Form sowie eigener Pressung in einer kleinen Mühle. Eine dreistündige Besichtigung mit Degustation und Imbiss steht ab dem 12. Juni jeden Mittwoch und jeden dritten Samstag im Monat ab 11.30 Uhr in deutscher Sprache auf dem