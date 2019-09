Jon Bon Jovi schlemmt in Catalina-Restaurant

Nach seinem Konzert auf dem Oceanliner "Norwegian Pearl" hat sich der amerikanische Rockstar Jon Bon Jovi in Palma de Mallorca umgesehen. Wie das Restaurant Vandal an der Plaza Progreso am Rande des Trend-Viertels Santa Catalina auf seinem Instagram-Account mitteilte, ließ es sich der Musiker unlängst dort schmecken.

Bon Jovi habe wissen wollen, was es mit "gastronomischem Rock" in diesem Lokal auf sich habe, heißt es dort. Das Restaurant veröffentlichte auch ein Foto mit dem illustren Gast.

Jon Bon Jovi hatte seinen Fans in der vergangenen Woche ein ungewöhnliches Erlebnis gegönnt. Er gab auf dem Kreuzfahrtschiff "Norwegian Pearl" ein Konzert und ging dort auch auf Tuchfühlung mit seinen Anhängern.