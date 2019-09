Mallorca fordert zur Masern-Impfung auf

Einwohner von Mallorca und ganz Spanien, die zwischen 40 und 50 Jahre alt sind, sind aufgerufen, sich gegen Masern impfen zu lassen. So will es das spanische Gesundheitsministerium, das damit der Empfehlung der spanischen Gesellschaft für Epidemiologie folgt. Die Impfung wird kostenfrei in den örtlichen Gesundheitszentren verabreicht.

Aufgefordert sind Menschen, die keinen ausreichenden Schutz haben. Wer gegen Masern geimpft ist oder die Krankheit durchgemacht hat, also immun ist, muss nichts tun.

In Spanien wurden seit Beginn des Jahres 233 Masern-Fälle gemeldet. Der Impfkalender empfahl bisher die Dreifachimpfung für Kinder von 12 Monaten sowie eine weitere nach drei Jahren. In den 1980er Jahren begann ein staatliches Impfprogramm, im Jahrzehnt zuvor waren die Masern wenig verbreitet, die Menschen hatten weder Kontakt mit dem Virus noch wurden sie geimpft. Vor 1970 waren Masern-Infektionen häufig. (cls)