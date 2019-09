TV-Tipp: Fliegende Händler werden gejagt und geduldet

Die Reportage „Re: Straßenhändler in Barcelona – Geduldet und gejagt” setzt sich am Freitag, 6. September, ab 19.40 Uhr bei Arte mit einem Thema auseinander, das in der katalanischen Metropole für Diskussionen sorgt.

Das TV-Team begleitete unter anderem Assane aus dem Senegal. In Barcelona lebt er ohne Papiere und stellt sich jeden Tag auf die Straße, um illegal T-Shirts zu verkaufen. Assane ist ständig auf der Hut, dass ihn die Polizei beim Verkauf nicht erwischt.