Steht die Büchner-Fanetería auf der Kippe?

Das zu größerer Berühmtheit gelangte Lokal "Fanetería" in Cala Millor im Osten von Mallorca scheint auf der Kippe zu stehen. Betreiberin Daniela Büchner drückte sich in einem Interview mit "kukksie.de" verdächtig gewunden um eine klare Antwort herum: "Wer weiß, ob wir überhaupt aufmachen – lasst euch überraschen", sagte sie in Bezug auf die neue Saison 2020. Im Moment könne sie noch nichts sagen, man würde erst später entscheiden, was passieren wird: "Es wird erst jetzt alles besprochen, was wir machen, was nicht und wie ich das familiär schaffe."

Momentan schmeißt ein im Auftrag der Witwe des verstorbenen Kult-Auswanderers Jens Büchner agierendes Gastronomenpaar namens Gülpen den nicht in besonders guter Lage befindlichen Laden.

Beim Bewertungsportal "Holiday Check" häufen sich in letzter Zeit Beschwerden über den Service. Unter anderem werden in scharfen Worten angebliche Langsamkeit und Überheblichkeit gegeißelt.

Jens Büchner war im November 2018 unerwartet an Lungenkrebs gestorben.