Mit MM gratis zum Schlager-Fest im Bierkönig auf Mallorca

Kerstin Ott und Ella Endlich sind die Stars eines Schlager-Festes am Donnerstag, 26. September, im Bierkönig an der Playa de Palma. MM verlost Tickets.

Ein Auftritt von Beatrice Egli war im vergangenen Jahr der erste „Bezahl-Event“ in der Geschichte der Location in der Schinkenstraße. In diesem Jahr wird es im Rahmen des Schlager-Fests gleich fünf Auftritte geben: Neben Ott und Endlich stehen Sonia Liebing, Pia Malo und die Zipfelbuben auf der Bühne. Anders als das zuletzt genannte Trio gehören die Sängerinnen nicht zu dem Künstlerkreis, der regelmäßig im Bierkönig zu sehen und zu hören ist.

Das Schlager-Fest findet im sogenannten „neuen Bereich“ statt, während der Betrieb im restlichen Bierkönig ganz normal weiterläuft. Die Party beginnt um 18 Uhr, Einlass ist ab 17 Uhr. Der Eintritt kostet 35 Euro. Karten gibt es hier: www.bierkönig.com/schlager-fest.

MM verlost zweimal zwei Tickets. Wer gewinnen will, der schickt bis Donnerstag, 19. September, 11 Uhr, eine E-Mail mit dem Stichwort „Schlager-Fest“ an red@mallorcamagazin.net. Die Gewinner werden ausgelost und erhalten ihre Eintritttskarten direkt vom Bierkönig per E-Mail.

Kerstin Ott wurde 2016 mit dem Superhit „Die immer lacht“ zum Star. Der Song hielt sich 62 Wochen in den Charts und es blieb nicht bei dem einen Lied. So folgten zum Beispiel „Scheißmelodie“ und „Regenbogenfarben“.

Ella Endlich machte zunächst als Teenystar unter dem Namen Junia Karriere, 2009 hatte sie dann mit „Küss mich, halt mich, lieb mich“ nach der Titelmelodie aus dem Film „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ ihren bisher größten Hit.

Sonia Liebing gilt als Shootingstar der Schlagerszene. Einer ihrer Top-Songs heißt „Tu nicht so“. In diesem Sommer erschien ihr erstes Album „Wunschlos glücklich“ und in Zukunft muss die zweifache Mutter Musik und Familie unter einen Hut bringen.

Pia Malo wurde das musikalische Talent in die Wiege gelegt. Sie ist die Tochter von Flippers-Sänger Olaf. Zum Programm gehören Songs ihres Vaters aber auch eigene Titel.

Die Zipfelbuben sind eine Popschlager-Boygroup, die den Durchbruch einst mit „Kedeng, Kedeng!“ schaffte und danach „Der Teufel und der junge Mann“ coverte. Später stimmten die Zipfelbuben unter anderem auch Hymnen für das Dschungelcamp an.