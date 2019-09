Promi-Auflauf bei "Star Press Media Night"

Wenn Promi-Fotograf Kay Kirchwitz zu seiner "Media Night" lädt, nimmt der ein oder andere Star auch den Weg nach Mallorca auf sich. Fand der Event im vergangenen Jahr noch auf einer luxuriösen Finca in Camp de Mar bei Andratx statt, hat der Ortswechsel der bunten Gästemischung in diesem Jahr keinen Abbruch getan.

Starker Wind und Gewittervorhersage konnten die 3. "Star Press Media Night" am 14. September in den historischen Gemäuern des Castell Bellver in Palma auch Open Air nicht trüben. Rund 500 Gäste gestalteten den vollgepackten Abend mit. Von Modenschau bis Gesangseinlage und durch die Menge stolzierenden Artisten.

Unter den Anwesenden waren etwa die Schauspielerinnen Esther Schweins, Mariella Ahrens, Anoushka Renzi und Xenia Seeberg, Ex-Playmate Gitta Saxx, die Society Ladys Giulia Siegel und Verena Kerth und Goodbye-Deutschland Protagonistin Daniela Büchner.

Die erwarteten Schlagerstars Jürgen Drews und Michael Wendler erschienen hingegen wegen anderer Verpflichtungen nicht. Dafür zeigte sich DSDS-Dauerkandidat und Dschungelkönig Menderes Bagci besonders redefreudig. Auch Ballermann-Star Peter Wackel ließ es sich nicht nehmen, vorbeizuschauen und posierte mit Gästen freudestrahlend in der aufgestellten "Photobox" eines Sponsoren.

Zu den musikalischen Highlights zählte US-Sänger George McCrae ("Rock you Baby"), der das Publikum an den Stehtischen zum Tanzen brachte. Auch DSDS-Zweiter Nick Ferretti, der von Dieter Bohlen als Straßensänger auf Mallorca entdeckt wurde, erfreute genau wie Dennis Mansfeld ("Viva la Vida") die Gäste vor der Bühne.

Bettina Klos koordinierte das Zusammenspiel der eingebundenen Unternehmen, Agenturen, Modeschöpfer und Künstler. In diesem Jahr waren auch erstmals Spanier an der Organisation mitbeteiligt, was das Publikum internationaler machte.