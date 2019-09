Kölsch-Popper verwandeln Bierstraße in Tanzfläche

Die Kölsche Woche an der Playa de Palma auf Mallorca läuft auf Hochtouren. Sänger aus der Domstadt rockten am Donnerstagabend die Bierstraße. Besonders hervor tat sich hierbei Torben Klein, der Songs wie "Für die Iwigkeit" und "Fründe für et Levve" darbot. Der Künstler aus Würselen eroberte jüngst mit seinem Kölsch-Pop-Album "Dat es Heimat".

Auch die Band "Boore" aus der Domstadt verzauberte die zahlreichen Playa-Gäste mit Songs wie "Tschau mit Au".

Die Kölsche Woche gilt seit Jahren an der Playa de Palma als informelles Party-Highlight im September. Besonders die Sängerin Marita Köllner bringt ihre Gäste in ihrer neuen Schlagersuite auf Touren.