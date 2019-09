Bierkönig-DJ erlitt mit nur 36 Jahren Herzinfarkt

Der ehemals im Bierkönig an der Playa de Palma auf Mallorca tätige DJ Patrick Palma hat erklärt, warum er vor einiger Zeit jäh verschwand. "Vor rund vier Wochen habe ich mit nur 36 Jahren einen recht heftigen Herzinfarkt erlitten und laut Meinung der behandelnden Ärzte großes Glück gehabt", schreibt der Plattenkünstler in seinem Facebook-Account. "Im Moment befinde ich mich in der Reha, versuche das Erlebte zu verarbeiten und körperlich wieder zu Kräften zu kommen."

Er habe sich angesichts seines Gesundheitszustandes entschlossen, auf unbestimmte Zeit nicht mehr als DJ zu arbeiten. "Auch wenn mir dies sehr schwer fallen wird, ist es zum jetzigen Zeitpunkt das einzig Vernünftige", so Patrick Palma. Er sage jetzt "DANKE für all die schönen Momente, die ich in den vergangenen Jahren mit euch erleben durfte und die sicherlich mein Leben für immer geprägt haben! Ebenfalls sage ich DANKE für die unzähligen Genesungswünsche, die mich bereits erreicht haben und bitte um Verständnis, das ich nicht immer sofort alles beantworten kann." Der Bierkönig ist neben dem Mega-Park das von Deutschen an der Playa de palma meistfrequentierte Partylokal.