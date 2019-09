Jecken unterhalten Playa de Palma mit Rosenmontagszug

Das Kölsche Treiben an der Playa de Palma auf Mallorca hat am Montag seinen Höhepunkt erreicht. Auf der Schinkenstraße ging zu völlig unkarnevalistischer Zeit ein Rosenmontagszug über die Bühne.

Mit Narrenkappen und in meist rötlich-weißer Kleidung verwandelten zahlreiche Jecken das Urlauber-Dorado in eine Art Miniaturausgabe der Domstadt.

Bereits in den vergangenen Tagen waren vor allem Urlauber vom Rhein an der Playa de Palma aufgeschlagen. In den Diskotheken wurde Kölsche Musik gespielt, die Lokalmatadorin Marita Köllner war in ihrem Element.