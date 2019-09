Kerstin Ott sorgt für Stimmung im Bierkönig

Spanische Lieder der Mittelmeerküste („Havaneres”) kann man am 27. und 28. September jeweils ab 20 Uhr am Strand von Ca'n Generós in Port de Sóller genießen. Die Gruppen Mar i Vent und Ben Trempats werden jene Lieder aufführen, die im 19. Jahrhundert in Havanna entstanden und von Seeleuten aus der Karibik nach Europa gebracht wurden.