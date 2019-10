Ab 28. November leuchtet Palma weihnachtlich

Viele finden Palma am schönsten, wenn Mallorcas Metropole in weihnachtlichem Lichterglanz erstrahlt. In diesem Jahr ist es ab dem 28. November so weit.

Die alljährliche Zeremonie, bei der die Weihnachtsbeleuchtung der Balearen-Hauptstadt offiziell eingeschaltet wird, findet am Donnerstag, 28. November, um 19 Uhr auf dem Paseo Borne statt. Das hat das Rathaus jetzt bekannt gegeben.

Es handelt sich wieder um den Vorabend des Rabatt-Tages "Black Friday".

Man kann sich inzwischen auch bei der Stadtverwaltung um einen Stand auf dem Weihnachtsmarkt bemühen, der sich dieses Jahr auf der Plaça Major, der Rambla, der Plaça d'Espanya und der Plaza de la Porta Pintada befindet.