Peter Maffay niedergeschlagen vor dem Kadi

Der auf Mallorca oftmals präsente Sänger Peter Maffay und seine Noch-Ehefrau Tania haben sich am Dienstag in Starnberg bei München vor Gericht gesehen. Dort ging es darum, wie viel der Star an Trennungsunterhalt bezahlen muss. Laut "Bild am Sonntag" geht es um 56.000 Euro monatlich. Das Geld soll sicherstellen, dass Tania und der gemeinsame 15-jährige Sohn Yaris ihren hohen Lebensstandard auch nach der Trennung halten können.

Der 70-jährige Superstar und die 42-Jährige trafen laut deutschen Boulevardmedien zeitgleich um 8.44 Uhr vor dem Amtsgericht ein. Sie wechselten kein Wort miteinander, beide versteckten ihre Augen hinter schwarzen Sonnenbrillen. Um 10.11 Uhr verließ Tania den Gerichtssaal. Sie wirkte traurig und verzweifelt. Minutenlang verschwand sie mit verweinten Augen auf der Damentoilette.

Direkt nach ihr verließ Peter Maffay den Saal und begab sich schnurstracks zu seinem E-Auto, das der Fahrer direkt vor dem Gericht geparkt hatte. Auch er wirkte den Medienberichten zufolge niedergeschlagen. Die Gelassenheit, mit der er noch am Morgen das Gericht betreten hatte, schien verflogen.

Die Ehe hatte zwölf Jahre gehalten. 2003 hatten sich der Musiker und die Blondine standesamtlich das Jawort gegeben. Im Juli 2015 erneuerten sie kirchlich ihr Eheversprechen.

Maffay lebt inzwischen mit der 38 Jahre jüngeren Hendrikje zusammen. Mit ihr bekam er Ende 2018 Tochter Anouk.