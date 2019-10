TV-Tipp: Ein Insel-Klassiker zum 43. Mal auf dem Schirm

Seit der Erstausstrahlung 2013 war der Mallorca-Klassiker „Bella und der Feigenbaum” bereits 42-mal im TV zu sehen. Am Donnerstag, 10. Oktober, ist es um 14.30 Uhr (Wiederholung in der Nacht um 2 Uhr) im HR wieder so weit. Und dann nochmal am Freitag, 11. Oktober, um 14 Uhr im RBB.

Bella Sommer (Christine Neubauer) lebt auf Mallorca und arbeitet in der Zahnarztpraxis von Dr. Jonas Berger. Das Problem: Ihr Chef weiß nicht, dass ihn seine loyale Sprechstundenhilfe heimlich vergöttert. Vielmehr straft er sie mit Missachtung, wenn es ums Private geht. Doch das ändert sich, als der Doktor Probleme mit seiner aktuellen Flamme, der Studentin Jasmin, bekommt. Um sich in der Beziehung zu ihr nicht festlegen zu müssen, hat er kurzerhand eine Ehefrau erfunden.