Closing im Mega-Park läuft, Bierkönig-Hype ab Freitag

Im Mega-Park an der Playa de Palma auf Mallorca hat am Donnerstag die bombastisch angekündigte Closing-Party begonnen. Um 10 Uhr begannen Ballermann-Stars damit, die Bühne zu rocken. Das Ganze soll bis Sonntagabend dauern, angekündigt waren Künstler wie Ingo ohne Flamingo, Julia Buchner und Isi Glück.

Mallorca-Urgestein Jürgen Drews soll am Sonntag Abend einen absoluten Höhepunkt markieren und die aus deutschen Landen angereisten Youngster zu ekstatischen Tänzen animieren.

Der Mega-Park ist bekanntlich eines der Kult-Lokale der Deutschen an der Playa de Palma. Der Bierkönig veranstaltet ebenfalls wie traditionell schon eine Closing-Party, die am Freitag beginnt und bis Sonntag dauert. Dort treten unter anderem Tim Toupet, Mia Julia, Peter Wackel, Schäfer Heinrich und Melanie Müller auf. (it)