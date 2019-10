Hut-Event à la Ascot auf Mallorca-Rennbahn

Auf Mallorca steht an diesem Samstag eine Pferde-Veranstaltung an, die den berühmten Hut-Event im englischen Ascot nachahmt. "Hats and Horses" geht an der Son-Pardo-Rennbahn von Palma über die Bühne, Ariadna Vilalta ist die Organisatorin.

Hinter dem Event steht ein Hutgeschäft namens Montesinos Vilar.

Bei dem Glamour-Happening werden neben der Abhaltung von Trabrennen auch Pferde präsentiert, es gibt Live-Musik, einen Photocall, und in einem Restaurant kann man mallorquinische Speisen vertilgen. Es werden dort neben spanischen auch britische und deutsche Gäste erwartet.