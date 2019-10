Naddel sagt 500-Euro-Auftritt trotz Geldsorgen ab

Die immer mal wieder auf Mallorca tätige Sängerin Nadja Abd el Farrag hat keine Lust, für ihrer Ansicht nach zu wenig Geld aufzutreten. Die 54-jährige Ex-Freundin von Mallorca-Titan Dieter Bohlen sollte am Wochenende eigentlich für 500 Euro auf einer Kirmes in der 27.000-Einwohner-Stadt Schloß Holte-Stukenbrock im Kreis Gütersloh singen. Doch sie sagte das Gastspiel ab.

„Sie schrieb mir eine SMS, in der stand, dass es ihr für so wenig Geld zu viel Aufwand wäre. Bei 1500 Euro Gage wäre es was anderes gewesen“, sagte der Künstler-Manager Michael Weber dem TV-Sender RTL.

„Das war mir einfach zu wenig Kohle. Ich habe den Auftritt zugesagt, hatte aber dann das Gefühl, dass er schon Anteile von der eigentlichen Gage abgezogen hat", so die Sängerin, die von Bohlen liebevoll Naddel genannt worden war. "Das war mir am Ende alles zu unseriös, ich hatte ein komisches Gefühl. Deswegen habe ich dann wieder abgesagt. Es gab auch keinen Kontakt zum Veranstalter, keinen Vertrag.“ Weber äußerte, dass er Naddel keine Chance mehr geben möchte. Auch mögliche Folge-Auftritte seien ad acta gelegt. Naddel trat auf Mallorca in letzter Zeit vor allem im Lokal "Krümels Stadl" in Peguera auf.

Die ehemalige Moderatorin wird seit langer Zeit von Geldproblemen geplagt. Mit kleinen Auftritten hält sie sich über Wasser. (it)