Karten zur Filmvorführung von "Ich war noch niemals in New York" gewinnen

"Ich war noch niemals in New York" heiß der aktuelle deutsche Kinohit. In dem Spielfilm, der auf dem gleichnamigen Musical von Gabriel Barylli und Christian Struppeck basiert, gibt es nicht nur viele Lieder von Udo Jürgens zu hören sondern auch jede Menge Stars zu sehen. Tragende Rollen spielen Heike Makatsch (Lisa Wartberg), Moritz Bleibtreu (Axel Staudach), Katharina Thalbach (Lisas Mutter Maria Wartberg), Uwe Ochsenknecht als Eintänzer Otto, Michael Ostrowski (Fred, der Maskenbildner) sowie Pasquale Aleardi als Bordzauberer Costa.