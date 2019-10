Micaela Schäfer schafft es auf den "Playboy"-Cover

Die Mallorca seit Jahren sehr verbundene Sängerin Micaela Schäfer hat es auf ihre älteren Tage auf die Titelseite einer Ausgabe des Männermagazins "Playboy" gebracht. Dabei handelt es sich allerdings nicht um die auf Deutsch erscheinende Zeitschrift, sondern um die tschechische November-Nummer.

Die 36-Jährige zeigt sich auf der Titelseite ungewöhnlich bedeckt. Sie trägt einen tief ausgeschnittenen Spitzenbody, dunkle Lippen und eine auffällige Glitzerbrille. Im Heft-Inneren wird es dann aber wesentlich offener.

Micaela Schäfer trat wiederholt in Etablissements an der Playa de Palma auf. Auch in "Krümels Stadl" in Peguera gehört sie zum Inventar. (it)