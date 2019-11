Til Schweiger sucht neues Zuhause für Kätzchen

Tierliebhaber und Schauspieler Til Schweiger sucht Menschen, die Katzenbabys von seiner Finca auf Mallorca aufnehmen möchten. Er arbeitet dafür mit dem Dachverband der balearischen Tierschutzvereine Baldea zusammen.

In einem Video werden die Kitten vorgestellt. Zunächst gehen zwei getigerte Kätzchen mit weißem Flecken im Gesicht in die Vermittlungen. Sie können auch von Tierfreunden in Deutschland aufgenommen werden, da sie gechipt und geimpft sind sowie über die für die Ausfuhr notwendigen Papiere verfügen. Natürlich sind auch Menschen auf Mallorca angesprochen.

Til Schweiger verspricht den Personen, die ein Kätzchen aufnehmen, eine Autogrammkarte sowie einen Gratisbesuch bei seiner Filmpremiere von "Klassentreffen – Die Hochzeit" im Januar 2020 in Deutschland.

Der Schauspieler kümmert sich um zugelaufene Katzen auf seiner Finca am nördlichen Stadtrand Palmas. Doch nicht alle können rechtzeitig kastriert werden, auch weil sie nicht in die Fallen gehen, die aufgestellt werden, so lässt sich Nachwuchs leider nicht gänzlich ausschließen, heißt es von Seiten Baldeas. (cls)

Kontakt zur Hausverwaltung unter Tel. 0034-620600142.