Willi-Meyer-Band spielt in Santa Ponça

Die Fans von „Music & Talk“ haben sich den letzten Termin der Show in diesem Jahr bereits in den Kalender eingetragen: Am Samstag, 28. Dezember, empfängt Songwriter Willi Meyer sein Publikum in der Sala Tafona im Son Amar.

Wer so lange nicht warten will, kann Meyer bereits am kommenden Samstag, 23. November, live erleben. Zur Eröffnung des Weihnachtsmarktes von Santa Ponça tritt er mit seiner siebenköpfigen Band auf dem Messegelände El Molino de Calvià auf. Drei Jahre ist es her, dass Meyer mit seiner Band das erste Mal auf dem Weihnachtsmarkt spielte. Von diesem Konzert stammt auch der Mitschnitt des Songs „Higher & Higher“, der auf Meyers letztem Album „handmade“ zu hören ist.

Meyers zweites Konzert auf dem Weihnachtsmarkt am 23. November beginnt gegen 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. (mb)