Silbereisen wäre fast "Wetten, dass"-Moderator geworden

Der in den vergangenen Jahren oft auf Mallorca weilende Schlagersänger und Moderator Florian Silbereisen wäre fast Nachfolger von Thomas Gottschalk bei "Wetten, dass..." geworden. Das ZDF habe ihm die Nachfolge in Aussicht gestellt, doch Silbereisen sei lieber weiter bei der ARD geblieben, vermeldete jetzt die Zeitung "Bild am Sonntag".

Der öffentlich-rechtliche Kanal band den 38-Jährigen demnach für mehrere Jahre an sich, und dies unter anderem mit etlichengroßen Samstagabend-Shows und weiteren Auftritten.

Das auch immer mal wieder auf Mallorca produzierte Kult-Format "Wetten, dass..." war Ende 2014 nach 34 Jahren eingestellt worden. Den inzwischen 69-jährigen ehemaligen Radiomoderator Thomas Gottschalk hatte es berühmt gemacht.

Florian Silbereisen war jahrelang Lebensgefährte der Schlagersängerin Helene Fischer. Das Paar wohnte zeitweise in einem Haus in Port d'Andratx. (it)