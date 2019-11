Jürgen Drews warnt Couturier Glööckler vor Playa-Publikum

Der Schlagersänger Jürgen Drews macht sich Sorgen um den Modeschöpfer Harald Glööckler, der die Playa de Palma auf Mallorca in der kommenden Saison mit Auftritten aufmischen will. "Wenn er nicht den richtigen Song hat, kann es passieren, dass man ihn niederschreit", sagte der 74-Jährige, der am Ballermann als unbestrittene Größe gilt, der "Bild"-Zeitung. "Ich habe auch schon erlebt, wie man einen Kollegen mit Tomaten und Bierbüchsen beschmissen hat." Das wolle er einer "sensiblen Künstlerseele wie Harald Glööckler nicht zumuten".

Der Berliner Modemann hatte am Dienstag angekündigt, an der Playa im kommenden Jahr groß auftreten zu wollen.

Dass sich jemand anders als er mit dem inoffiziellen Titel "König von Mallorca" schmücken könne, glaube er nicht im mindesten, so Jürgen Drews. "Es hat bisher noch keiner geschafft. Da ist Harald Glööckler nur einer von vielen." Aber: "Er fällt auf!" Trotz des kleinen Wettstreits wünscht der Schlagersänger Harald viel Glück für seine Karriere als Musiker. Und fügt hinzu: Konkurrenz belebe ja bekanntlich das Geschäft.