Stimmungsvolles Weihnachten in Son Termes

Mallorca in Feierlaune: Gesellschaftsjournalist Esteban Mercer hat mit der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" zum vierten Mal zu "Navidad entre amigos" geladen.

"Weihnachten unter Freunden" lautet das Motto auf Deutsch. Und das gibt gut die Atmosphäre wieder, die am Donnerstagabend auf der Event-Finca Son Termes herrschte. Nicht nur aufgrund der gelungenen Dekoration fïuhlte sich mancher der rund 300 Gäste ein wenig in die Kindheit zurückversetzt.

Es handelt sich bei "Navidad entre amigos" um einen der wichtigsten Treffs der mallorquinischen Gesellschaft. Ein Fest, bei dem der Charity-Gedanke nicht zu kurz kommt. Denn Kinder profitieren.

In diesem Jahr wurden vor allem Kinder in Peru und in Indien unterstützt. Die Spenden gingen an die gemeinnützigen Organisationen Amics de la Infància und DARE Home.