Playa-Sänger Willi Herren gibt Ehe-Aus bekannt

Die Ehe des an der Playa de Palma auf Mallorca zu Ruhm und Ehren gelangten Schauspielers und Sängers Willi Herren ist nach nur einem Jahr zu Ende. Der 44-Jährige verkündete auf seinem Instagram-Account die Trennung von der Schlagersängerin Jasmin.

Wie der frühere „Sommerhaus der Stars“-Teilnehmer schreibt, waren die Belastungen, „die ein Paar ertragen muss, das in der Öffentlichkeit steht“, zu hoch. Zuletzt habe es mehr schwierige als schöne Momente gegeben.

Neue Lebensgefährten gebe es nicht, so Willi Herren. „Es gibt keine neuen Partner und dieser Entschluss ist in den letzten Tagen gefallen“, so der Entertainer. (it)