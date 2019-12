Krause übersteht holprigen Flug in Mini-Jet ungerührt

Playa-de-Palma-Sänger Mickie Krause hat laut deutschen Medienberichten jüngst in einem kleinen Flugzeug ungerührt einen holprigen Flug überstanden. Um von Sankt Anton in Österreich zu einem Auftritt ins 1000 Kilometer nördlich gelegene Neumünster zu gelangen, stiegen der Mallorca-Künstler und seine Kollegin Mia Julia zusammen mit Party-Sänger Axel Fischer („3 Tage in Prag“) in den gecharterten Jet.

„Normalerweise kriegt mich keiner in so eine kleine Maschine, aber heute ging das nicht anders. Mir ging während des Fluges nach Hamburg viel durch den Kopf. Mickie Krause ist da cool, der hat einfach geschlafen. Das konnte ich nicht“, sagte Fischer über den Party-Flug in den Norden.

Mickie Krause ist nach Fischers Aussagen erst nach der Landung wieder aufgewacht und alle waren pünktlich zum Auftritt bei einem Schlager-Festival in der Holstenhalle Neumünster. (it)