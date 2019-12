Anne Hathaway ist offenbar wieder Mutter geworden

Die im Sommer 2017 auf Mallorca arbeitende Hollywood-Schauspielerin Anne Hathaway ist allem Anschein nach zum zweiten Mal Mutter geworden. Bereits im Juli hatte die 37-Jährige verkündet, zum zweiten Mal schwanger zu sein. In welchem Monat sie ist, hatte sie allerdings für sich behalten. Doch als Hathaway am 13. November nicht bei der Premiere ihres neuen Films "Dark Waters" auftauchte, wurde gemunkelt, dass sie ihr Baby bereits zur Welt gebracht habe. Als sie dann auch noch auf ihrem Instagram-Account erklärte, dass ihre Abwesenheit einen guten Grund hatte, verdichteten sich die Gerüchte.

Wie die britische Tageszeitung "Daily Mail" jetzt berichtet, wurde Hathaway nach wochenlanger Abwesenheit vom Rampenlicht nun mit ihrem Ehemann Adam Shulman und ihrem dreijährigen Söhnchen Jonathan Rosebanks bei einem Familienausflug in einem Park in Connecticut gesichtet. Doch sie waren nicht nur zu dritt unterwegs: Shulman trug eine Babyschale auf dem Arm, in der sich ganz offensichtlich ein Säugling befand.

Anne Hathaway hatte im Jahr 2017 unter anderem im Maricel-Hotel in Cas Català und in Puerto Portals Szenen für die Komödie "The Hustle" gedreht, die vor einigen Monaten auch in die Insel-Kinos gekommen war.