Weihnachtliche Firmenfeiern füllen die Restaurants

Wer in diesen Tagen in einem guten Restaurant auf Mallorca essen möchte, dem sei eine Reservierung ans Herz gelegt. Denn die Weihnachtszeit auf der Insel hat begonnen und damit auch die Zeit der weihnachtlichen Firmenfeiern, die gern in Lokalen abgehalten werden.

Bereits am Wochenende war es in den beliebten Ausgehvierteln Palmas wie dem Zentrum, Santa Catalina, Calle Blanquerna und Paseo Marítimo schwierig, noch einen freien Restauranttisch und einen Parkplatz zu ergattern. Auch Restaurants im Rest der Insel hatten viele Firmenfeierlichkeiten zu beherbergen.

War es vor einigen Jahren üblich, gemeinsam Mittagessen zu gehen, haben sich die Firmenfeiern nun auf den Abend verlegt. "Die Leute wollen auch ein paar Gläser dazu trinken", sagt Alfonso Robledo, Vorsitzender der Gastronomenvereinigung Mallorcas. Auch seien nach der Krise mehr und mehr Unternehmen dazu übergegangen, ihren Angestellten das Essen zu bezahlen, 25 Euro pro Person seien dabei üblich. (cls)