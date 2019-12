Kirchberger fliegt als Erste Richtung Dschungelcamp

Die auch auf Mallorca lebende Schauspielerin Sonja Kirchberger ( „Die Venusfalle“) hat als Erste der zwölf Teilnehmer der RTL-Sendung „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus“-Stars ihre Reise angetreten. Am Samstag stieg die 55-Jährige nach Informationen deutscher Medien am Frankfurter Flughafen in den Flieger.



Allerdings flog sie nicht direkt nach Australien, von wo aus die Kult-Sendung gezeigt wird. Die Dschungelshow startet erst am 10. Januar. Deshalb legt Kirchberger zwei Zwischenstopps ein, zunächst zwecks Silvester in Singapur und dann wegen eines Kurzurlaubs in Thailand.

Sonja Kirchberger lebt schon seit vielen Jahren immer mal wieder auf Mallorca. Eine weitere Insel-Prominente, die sie begleitet, ist Daniela Büchner. (it)