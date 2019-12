TV-Tipp: Das Herz und die Seele des Landes entdecken

„Nordspanien in sieben Stunden” heißt es in der Nacht von Mittwoch, 1., auf Donnerstag, 2. Januar, ab 0.00 Uhr bei Phoenix. Mit der Kamera wurde eine Zugfahrt von Barcelona nach Bilbao begleitet.

Vom Mittelmeer bis an den Atlantik: Es geht quer durch das vom Massentourismus noch immer weitgehend unentdeckte spanische Hinterland. An vielen Stellen ist es tatsächlich so schön, vielfältig und landschaftlich spektakulär wie in den Reiseführern beschrieben. Der Zug der staatlichen Eisenbahngesellschaft Renfe fährt am Fuße der Pyrenäenausläufer entlang des Flusses Ebro. Auf der Reise erlebt man das Herz und die Seele Spaniens in höchst unterschiedlichen Provinzen, von Katalonien bis ins Baskenland.