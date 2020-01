Til Schweiger dreht Doku über den privaten Schweinsteiger

Der Filmproduzent, Schauspieler und Mallorca-Resident Til Schweiger und der kürzlich auf der Insel urlaubende Ex-Profi-Kicker Bastian Schweinsteiger arbeiten an einem gemeinsamen Projekt. Es handelt sich dabei um eine Dokumentation über das Leben des Sportlers, wie die "Bild"-Zeitung berichtete.

„Bastian ist für mich einer der größten deutschen Fußballer, die es je gegeben hat und dazu ein ganz besonders toller Mensch", zitierte das Blatt Til Schweiger. "Schweinsteiger bedeutet für mich Emotion pur. Normalerweise muss ich zu so was erst einmal ein Drehbuch schreiben. Bei Basti ist das einfach. Über ihn muss ein Film gedreht werden!“ Es sei ihm eine große Ehre, diesen Film zu produzieren.

In der Doku wird der Aufstieg des jungen Bastian Schweinsteiger aus Kolbermoor zum Weltfußballer geschildert. Auch Uli Hoeneß, Oliver Kahn und Karl-Heinz Rummenigge sollen Teil des Films sein. Erstmals wird es laut „Bild“ auch Einblicke in das Familienleben von Schweinsteiger und seiner Frau Ana Ivanovic geben.

Schweinsteiger hielt sich in den vergangenen Tagen laut der MM-Schwesterzeitung "Ultima Hora" auf Mallorca auf. Seine Ehefrau besitzt in Palmas Stadtteil Son Vida ein Anwesen. (it)