Ex von Playa-de-Palma-Sänger fliegt aus Dschungelcamp

Foto: TV Now

An Tag 13 im Dschungelcamp in Australien ist die ehemalige Frau des Mallorca-Sängers Michael Wendler, Claudia Norberg, aus der beliebten RTL-Show gewählt worden. Die Prominente bekam am Mittwochabend die wenigsten Stimmen beim Zuschauervoting.

Norberg hatte sich bis dato vor allem als gute Zuhörerin erwiesen. Neben Reality-Star Elena Miras, Ex-Profiboxer Sven Ottke, Ex-"Gute Zeiten, schlechte Zeiten"-Darsteller Raul Richter und Antiquitätenhändler Markus Reinecke sind noch der Sänger Prince Damien und Daniela Büchner, die Witwe von Jens Büchner, im Rennen um die Dschungelkrone.

Eine weitere Mallorca-Residentin, die Schauspielerin Sonja Kirchberger, hatte das Camp der Sendung "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" bereits vor einigen Tagen verlassen müssen.