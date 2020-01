Daniela Büchner unterliegt im Dschungelcamp-Finale

Foto: TV Now

Im Finale der RTL-Reality-Sendung "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" hat sich die Mallorca-Wirtin Daniela Büchner am Samstagabend geschlagen geben müssen. Die 41-Jährige erreichte Platz 3 hinter dem Ex-Boxer Sven Ottke und dem neuen sogenannten Dschungelkönig Prince Damien, einem Sieger des Formats "Deutschland sucht den Superstar".

Damit kam Daniela Büchner weiter als ihr Mann Jens Büchner im Jahr 2017, der ein Jahr später starb.

Prince Damien freut sich über zusätzliche 100.000 Euro zur laut Medienberichtren fünfstelligen Gage. 2019 hatte Evelyn Burdecki die RTL-Sendung gewonnen.

Das Format gilt seit 2004 in Deutschland als Kultsendung. An der jetsigen Staffel nahmen auch die Mallorca-Residentin Sonja Kirchberger und die Ex-Frau des Playa-De Palma-Sängers Michael wendler, Claudia Norberg, teil. (it)