Kirchberger erneuert Attacke gegen Daniela Büchner

Nach dem Ende der neuen Staffel der RTL-Kultsendung "Ich bin ein Star, holt mich hier raus" hat die schon vor Tagen aus dem Format gewählte Mallorca-Residentin Sonja Kirchberger nachgetreten. Über die immerhin Drittplatzierte Daniela Büchner sagte die 55- Jährige laut deutschen Medien: „Es war so eine Überdosis an Trauer, wo ich dachte: Okay Mädel, wenn du noch nicht fertig bist für den Dschungel, dann darfst du auch nicht hier rein.“

Wenn es nach Kirchberger gegangen wäre, hätte die 42-Jährige lieber still ihre Trauer über ihren im November 2018 gestorbenen Mann Jens Büchner verarbeiten sollen. „Ich hatte das Gefühl, dass sie zu diesem Experiment zu schnell ja gesagt hat", so die Österreicherin.

Auf Kirchbergers Äußerungen reagierte Büchner besonnen: „Ich bin in einer Situation, in der ich für meine Familie arbeiten muss. Und natürlich muss man viel trauern. Aber mein Gespartes, das ich hatte, hat irgendwann nicht mehr ausgereicht. Und da nimmst du Sachen wahr, auch wenn du emotional gar nicht so stark bist und du das weißt. Aber du musst halt für deine Familie Geld verdienen." (it)