Playa-Sänger Wendler droht in Deutschland Pfändung

Dem an der Playa de Palma auf Mallorca zu Bekanntheit gelangten Sänger Michael Wendler droht eine Pfändungsaktion deutscher Finanzbeamter. Wie mehrere deutsche Medien berichteten, wurde gegen den 47-Jährigen eine sogenannte Grenzvollstreckung verhängt. Dabei geht es um eine mittlerweile sechsstellige Steuerrückzahlung aus dem Jahr 2015 an das Finanzamt Wesel in Nordrhein-Westfalen. Sollte der Künstler nach Deutschland einreisen, können Zollbeamte Luxusartikel wie Uhren oder Taschen pfänden.

Der nächste Auftritt von Michael Wendler in Deutschland ist für den 7. März bei einer Veranstaltung namens "Hallengaudi" in Essen geplant. Sollte es dem Sänger an einem deutschen Flughafen gelingen, bei der Kontrolle durchzurutschen, könnte es ihn spätestens am Veranstaltungsort treffen. Denn laut den Medienberichten sind die Behörden wohl dazu angehalten, auch im Backstage-Bereich eines Konzerts zu pfänden. (it)