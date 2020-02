Gwyneth Paltrow kommt nach Mallorca

Ein Weltstar wird Mallorca im Hochsommer seine Aufwartung machen. Die Hollywood-Schauspielerin Gwyneth Paltrow wird nach Medienberichten vom Donnerstag auf dem Oceanliner "Celebrity Apex" im Hafen von Palma anlegen. Sie will dort ihre Wellness-Marke "Goop" promoten.

Das Schiff wird in Barcelona wegfahren und nach dem Halt in Palma in Monte Carlo, Venedig, Civitavecchia, Valencia und Neapel anlegen. Die Passagiere können wáhrend der Kreuzfahrt Gwyneth Paltrow persönlich kennenlernen. Ihre Firma ist in den USA vor allem wegen ihres Einsatzes für gesunden Essen bekannt.

Eine ähnliche Kreuzfahrt war im vergangenen Jahr mit dem Rockstar John Bon Jovi über die bühne gegangen. Auch hier legte sein kreuzfahrtschiff in Palma an. (it)