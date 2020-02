Vox-Auswanderer eröffnen Fitness-Zentrum in Palma

Mallorca steht ein bedeutungsschwangeres Eröffnungsereignis bevor. Die aus der Vox-Serie "Goodbye Deutschland" bekannten TV-Auswanderer Andreas und Caroline Robens weihen am Samstag um 12 Uhr mittags an der Plaça Alecander Flemming in Palma ein neues Fitness-Studio namens "Esport Fitness" ein.

24 Stunden soll das 170 Quadratmeter große Etablissement geöffnet haben und auch für Rollstuhlfahrer geeignet sein, wie aus der Facebook-Seite der Bodybuilder hervorgeht. Es gibt auch zwei Laufbänder und Fahrradergometer.

An der Playa de Palma betreiben die TV-Auswanderer noch das 700 Quadratmeter große Fitnessstudio "Iron Gym" und ein Café mit dem sinnigen Namen "Iron Diner". In Palmas "In"-Viertel santa Catalina soll in der Zukunft ebenfalls ein Fitness-Studio entstehen. (it)